Nuevo llamado del IDSN tras la muerte de una mujer que se practicó cirugía estética en una vivienda

Vivienda en donde mujer se habría presuntamente practicado una cirugía estética. FOTO: IDSN

Pasto-Nariño

El Instituto departamental de Salud de Nariño-IDSN hizo un nuevo llamado a la comunidad frente a la necesidad de realizar una verificación del cumplimiento de la verificación de la habilitación de clínicas y el personal autorizado para procedimientos estéticos en Nariño.

Esto luego de confirmarse el fallecimiento de una mujer de 34 años que presuntamente, se realizó una cirugía plástica en una casa de habitación en Pasto, quien posteriormente debió ser ingresada al Hospital Universitario Departamental de Nariño.

La víctima habría sufrido complicaciones por sobredosis de anestesia y tromboembolismo y según las versiones conocidas por las autoridades se habría practicado un procedimiento estético por personal que no contaba con las competencias necesarias ni autorizadas para dicha intervención.

La directora del IDSN, reiteró que los riesgos de practicarse éstos procedimientos en sitios clandestinos no habilitados y sin profesionales capacitados genera altos riesgos como parálisis, trombos, hemorragias e infecciones, entre otros.

#Pasto l En diálogo con @CaracolPasto la directora del @IDSN Ana Belén Arteaga alertó sobre sitios donde se practican cirugías estéticas sin el cumplimiento de la normatividad e idoneidad profesional. pic.twitter.com/CETLQ4OY5s — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 6, 2025

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía.