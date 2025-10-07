Nuevo llamado del IDSN tras la muerte de una mujer que se practicó cirugía estética en una vivienda
Piden a la comunidad denunciar estos lugares clandestinos
Pasto-Nariño
El Instituto departamental de Salud de Nariño-IDSN hizo un nuevo llamado a la comunidad frente a la necesidad de realizar una verificación del cumplimiento de la verificación de la habilitación de clínicas y el personal autorizado para procedimientos estéticos en Nariño.
Esto luego de confirmarse el fallecimiento de una mujer de 34 años que presuntamente, se realizó una cirugía plástica en una casa de habitación en Pasto, quien posteriormente debió ser ingresada al Hospital Universitario Departamental de Nariño.
La víctima habría sufrido complicaciones por sobredosis de anestesia y tromboembolismo y según las versiones conocidas por las autoridades se habría practicado un procedimiento estético por personal que no contaba con las competencias necesarias ni autorizadas para dicha intervención.
La directora del IDSN, reiteró que los riesgos de practicarse éstos procedimientos en sitios clandestinos no habilitados y sin profesionales capacitados genera altos riesgos como parálisis, trombos, hemorragias e infecciones, entre otros.
Lea también...
El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía.