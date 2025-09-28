Cúcuta

Extorsión sigue golpeando el comercio formal: Fenalco

Nuevas modalidades afectan este gremio

Gladys Navarro, Directora Ejecutiva de Fenalco.

Gladys Navarro, Directora Ejecutiva de Fenalco. (Cortesía)

Los comerciantes formales en la ciudad de Cúcuta insisten en reclamarle a las autoridades una mayor acción en la lucha contra el secuestro.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco su directora Gladis Navarro dijo a Caracol Radio que “en la actualidad este delito, esta modalidad esta disparada en situaciones extorsivas a través de modalidades cibernéticas”

“Necesitamos que la comunidad entienda todos los riesgos que da la IA y que contribuyan de la mano con las autoridades, hacerle frente a esta situación, por ello considero que debemos avanzar una milla más, para responder a estas situaciones” dijo la dirigente gremial.

Explicó que el sector entiende los esfuerzos de la policía nacional y la fiscalía seccional pero advirtió que hay sectores deprimidos y en riesgo por ese delito.

Finalmente instó a su gremio y a las autoridades como el Gaula, ha generar mayores reacciones que conduzcan a prevenir, atacar y desmantelar esas organizaciones delictivas que están detrás “haciendo mucho daño al comercio local”.

