Santander: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de una menor durante varios años

Bucaramanga

La Policía Nacional en Santander capturó a Néstor Arnulfo Calderón Ortiz, de 45 años, señalado de haber cometido actos sexuales con una menor de 14 años en el municipio de Concepción.

La captura se llevó a cabo en el barrio Los Olivos, donde los uniformados materializaron una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Concepción con funciones de control de garantías.

¿Cómo fueron los hechos?

Según las investigaciones, los hechos se habrían presentado desde el año 2014, cuando la víctima tenía apenas 7 años de edad, en los municipios de Concepción y Cerrito. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre habría aprovechado la confianza y cercanía con la familia para realizar tocamientos indebidos en repetidas ocasiones.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.