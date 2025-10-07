Riña en Santa Rosa de Lima- Bolívar dejó un prestamista muerto

En el municipio de Santa Rosa de Lima- Bolívar, barrio Los Olivos, se presentó el homicidio de Edinson David Quintana Ortiz de 33 años de edad y oficio prestamista, natural de la misma población, quien recibió una herida por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Testigos del lugar manifestaron que ‘Siki’ como le llamaban de cariño, se encontraba en la parte externa de un establecimiento abierto al público y, al parecer, se presentó una discusión con el victimario arrojando el fatal desenlace.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin). Por ahora no hay capturas pero se dice, que el culpable es un joven del pueblo.