Registraduría dice que las elecciones atípicas en Bucaramanga y Girón serían el 14 de diciembre

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que el registrador nacional plantea que las elecciones atípicas de Girón y Bucaramanga se hagan en conjunto el proximo 14 de diciembre, sin embargo, la fecha estaría muy próxima teniendo en cuenta que, en el caso de Campo Elías Ramírez, aun no hay notificación del fallo.

“Yo hablé con el registrador nacional, él tiene planteada la fecha el 14 de diciembre, pero los tiempos no dan. Tengo que llamarlo porque no dan los tiempos, porque Girón sale el auto este jueves y hay que dar como en el anterior, tres días para que quede ejecutoriado el fallo. Es decir, si sale el jueves el fallo, tendríamos viernes, lunes, martes. Me estarían notificando el miércoles o jueves como pasó y ya estamos a 15. De acuerdo a lo que el registrador me ha dicho, el calendario electoral arrancaría el 14 de octubre. Usted cómo va a decirle a los que van a aspirar en Girón venga, mañana sale el calendario electoral, que si va a escribir firmas. Y lo mismo a los de Bucaramanga, en 7 días”, señaló Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.

Agregó el mandatario que aún no ha recibido la terna por parte de los partidos que avalaron a Jaime Andrés Beltrán como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga para poder designar un nuevo alcalde.