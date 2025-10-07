Prudencia al volante: el llamado de Autopista Magdalena Medio durante la semana de receso escolar

Bucaramanga

Por la temporada vacacional, durante la semana de receso escolar, la Autopista Magdalena Medio realizó una campaña llamada “Un viaje puede cambiar tu vida”, un ejercicio enfocado en promover la cultura vial y el cuidado del entorno ambiental entre quienes transitan la Troncal del Magdalena.

La jornada se realizó en el sector de La Lizama, en Barrancabermeja, y contó con la participación de más de 170 personas, entre conductores, pasajeros y estudiantes, quienes recibieron información y participaron en actividades pedagógicas sobre seguridad en carretera y sostenibilidad ambiental.

“Lo que buscamos con estos espacios es generar una concientización generar una cultura vial en todos nuestros usuarios. Nuestra principal recomendación es respetar el límite de velocidad, respetar las señales de tránsito y atender a las novedades de la vía. Tengan en cuenta que nos encontramos en etapa de construcción”, señaló Andrés Meléndez, director de operaciones y mantenimiento de la Autopista Magdalena Medio.

El evento fue desarrollado por la Autopista Magdalena Medio, en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, Veolia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Medio Ambiente y Cultura de Barrancabermeja y la Policía Ambiental.

La campaña hizo énfasis en la importancia de planificar los recorridos y mantenerse informados sobre las condiciones del corredor vial, especialmente en los tramos donde avanzan obras de infraestructura.