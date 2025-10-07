Pobladores de zona rural del municipio de La Plata, impiden nuevamente el avance del ejército.

Fueron cerca de 300 campesinos de las veredas Guinea y san Vicente

Neiva

Con barricadas sobre la via principal del desplazamiento hacia las veredas san Vicente y la vereda Guinea, cerca de 300 pobladores del sector impidieron el desplazamiento de las tropas del ejercito en la tarde de hoy.

Aunque no se presentaron enfrentamientos, las tropas no pudieron continuar su avance con el objetivo de respetar a la comunidad.

Comunidad de las veredas sanvicente y la Guinea en zona rural del municipio de la Plata en el Huila, instrumentalizados por las disidencias impiden el paso del ejercito por el sector, autoridades departamentales analizan el envio de la unidad antidisturbios UNDEMO. pic.twitter.com/6CRa6snJyt — Caracol Radio Neiva (@Caracol_Neiva) October 7, 2025

Según Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila, los pobladores estarían siendo instrumentalizados por miembros del Frente Hernando Gonzalez Acosta, quienes operan en el sector.

Las tropas fueron retiradas del lugar, sin embargo, las autoridades, fueron enfáticas en que no se retirarán del lugar y evalúan la posibilidad de enviar a la zona miembros de la unidad UNDEMO de la Policía