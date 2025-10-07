Pobladores de zona rural del municipio de La Plata, impiden nuevamente el avance del ejército.
Cerca de 300 pobladores de tres veredas de zona rural del municipio de La Plata, impidieron el avance de las tropas al sector, según las autoridades están siendo instrumentalizados por las disidencias.
Neiva
Con barricadas sobre la via principal del desplazamiento hacia las veredas san Vicente y la vereda Guinea, cerca de 300 pobladores del sector impidieron el desplazamiento de las tropas del ejercito en la tarde de hoy.
Aunque no se presentaron enfrentamientos, las tropas no pudieron continuar su avance con el objetivo de respetar a la comunidad.
Según Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila, los pobladores estarían siendo instrumentalizados por miembros del Frente Hernando Gonzalez Acosta, quienes operan en el sector.
Las tropas fueron retiradas del lugar, sin embargo, las autoridades, fueron enfáticas en que no se retirarán del lugar y evalúan la posibilidad de enviar a la zona miembros de la unidad UNDEMO de la Policía