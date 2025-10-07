Reforma a la Salud, ¿qué pasa si el gobierno busca su aprobación vía consulta popular?

AME8524. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/06/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a su llegada a un acto para firmar la ley de reforma laboral este miércoles, en Bogotá (Colombia). Petro firmó la reforma laboral, cinco días después de que el Congreso aprobara esta iniciativa que se convirtió en una de las mayores victorias legislativas de su Gobierno. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En Hora20 mirada al regreso de una eventual consulta popular como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la Reforma a la Salud que tramita el gobierno. Analizamos la estrategia de presión, los escasos avances en el congreso y lo que implica embarcarse, por tercera vez en el año, en una consulta popular, cuando las elecciones están cada vez más cerca. Después hablaremos de la participación en política de funcionarios públicos y del llamado de la Procuraduría al Gobierno.

Lo que dicen los panelistas

Para Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, la aprobación de la Reforma Laboral se logró porque había más consenso en los temas, “la Reforma a la Salud no es comparable porque ésta necesita amplia discusión y el diablo está en los detalles. Una consulta es “sí” o “no”, el problema está en articulado, por ahora no ha llegado a plenaria, está en comisión y una consulta es un deseo, un objetivo, no es el detalle de un proyecto y este proyecto es de detalles, la gente está fregada con la entrega de medicamentos no por el Congreso”. Manifestó que el tema de salud será un gran tema de campaña porque se necesita el trabajo del sector privado y del público de manera conjunta, “el sistema en manos solo de lo público no es realista y la capacidad instalada de lo privado es clave”.

Frente a las intenciones de constituyente del Presidente, dijo que el objetivo real es hacer cambios vía una Asamblea Nacional Constituyente para que Petro se pueda hacer elegir en 20230.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, explicó que la reforma quedó estancada en Comisión Séptima del Senado y no ve que vaya a ser aprobada fácilmente, “el deseo es que se hunda, es el mismo texto hundido en 2024, ese primer proyecto tenía más artículos y lo redujeron y condensaron, estaba mejor redactado el segundo proyecto y hay más articulación, pero es el mismo proyecto”. Planteó que entre los cálculos del Gobierno está que el proyecto se hunde y que se puede revivir en la plenaria del Senado para después ir a otra comisión y así sacar una reforma, que asegura, no tiene legitimidad social, “este es un proyecto que no resuelve problemas, los agrava y crea otros”. Resaltó que esta reforma es imposible de arreglar y que llevarla a la consulta popular tampoco será fácil, pues cree que esta no es una consulta “sexy” por cuenta de los problemas que hay en el sector y que han empeorado en los últimos años.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, explicó que las consultas populares fueron diseñadas para hacer preguntas sobre grandes temas y cuando no hay acuerdo en emprender grandes temas, “en este tema o la Laboral el país estaba de acuerdo en emprender estos cambios, el problema es en el cómo hacerlo y las consultas populares, la democracia directa no está hecha para dirimir preguntas, esos detalles los debe resolver el legislador”. En ese sentido, explicó que hay dos razones fundamentales, primero porque son temas complejos y especializados que ameritan debate parlamentario, “y no solo la arenga popular porque evidentemente lo que hace consulta es legitimar el proceso, pero la institucionalidad en cabeza de congreso desarrolla el mandato de las urnas y en este caso, nada de eso se alcanza con preguntas que se proponen en alto gobierno”. En segundo lugar, dijo que las preguntas son evidentemente antitécnicas en lo relacionado con el proyecto y desarrollo especializado, “no podemos abusar de la democracia participativa, representada en mecanismo de consulta popular, so pretexto de advertir que hay problema donde no lo hay. La Laboral se alcanzó con consenso básicos”.

Tatiana Dangond, abogada, experta en derechos humanos y administración pública y columnista, detalló que con una consulta popular se politiza la salud para establecer una agenda política en un escenario casi electoral, “ hay vacíos en el ejercicio de la ley de participación ciudadanía que vía consulta se aprueben reformas tan técnicas como es el tema de salud y con preguntas tan amplias, que si se aprueban, igual eso debe ir al congreso y ellos tienen el mandato de cumplir el deseo del pueblo y debe ser un proyecto en línea con el que se votó”. Planteó que en últimas se vuelve a la discusión en la que el Gobierno busca pasarse por encima el Congreso, “la finalidad es el oxígeno político, porque si es aprobar la reforma, pues que genere consenso en congreso, si se aprueba consulta popular que requiere umbral muy alto en tema de salud que es técnico, hay despilfarro de recursos, no se resuelve problema central y adicionalmente se desestabiliza la democracia”.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, señaló que la atrae la idea de una constituyente y la consulta, “esa consulta debió hacerse desde el año pasado en todos los temas y preguntar qué se opinaba, eso saldaba discusión y permitía tener un panorama claro, la Comisión Séptima no dará trámite a la Reforma a la salud y la alternativa es la ponencia de Acemi (la ponencia alternativa de tres senadoras), eso no es lo que se necesita, se debe participar, dirimir en una discusión eterna, los medicamentos, la crisis que hay y el sistema de salud como hueco que no se puede tapar por los billones que cuesta”. Manifestó que el modelo debe cambiar, que los reparos hacia el modelo actual vienen de distintos frentes como la Contraloría y aquellos que asesoraron el desarrollo de la Ley 100.

Frente a la constituyente, dijo que los cambios se realizarían en cuatro frentes: justicia, corrupción, política de drogas y política fiscal.