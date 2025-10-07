MinDefensa pide respeto y no violencia en marchas pro Palestina: “El vandalismo destruye la causa”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los ciudadanos que participan en las marchas en favor de la causa palestina a mantener el respeto, la convivencia y la no violencia durante las manifestaciones.

El ministro resaltó que toda manifestación social es un derecho legítimo protegido por la Constitución, y que las autoridades tienen la obligación de garantizar su desarrollo pacífico, ofreciendo acompañamiento y protección a los manifestantes.

“Toda manifestación social es un derecho legítimo, pero cuando hay vandalismo y odio, pierde su esencia y daña su causa legítima”, afirmó el ministro.

También destacó que la protesta pacífica es un pilar esencial de una sociedad libre y plural, en la que el diálogo y el respeto son herramientas fundamentales de una democracia madura y tolerante.

Asimismo, expresó su respaldo a las movilizaciones que buscan proteger la vida y la dignidad humana, como las marchas pro Gaza, las cuales, según dijo, representan un clamor por la justicia y la paz en medio de la violencia internacional.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en rechazar los hechos de vandalismo registrados en los últimos días en Bogotá, donde algunos individuos han atacado sedes diplomáticas, establecimientos comerciales y propiedades privadas.

“Cuando ese derecho se ve infiltrado por acciones delincuenciales o por quienes intentan sembrar odio y dividir al país, pierde su esencia y destruye la causa legítima de quienes sí se manifiestan en paz y con respeto”, sostuvo el ministro.

El funcionario reiteró que la violencia no puede tener cabida en la protesta, pues “defender la vida también implica respetar la propiedad privada y las instituciones del Estado”.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a denunciar a quienes, infiltrados en las marchas, cometen actos contrarios a la ley.