Macetas biodegradables en el barrio Fredonia fueron sembradas por Unibac

Una jornada de siembra de macetas biodegradables del proyecto “Manglares Vivos” de Unibac, se cumplió en la comunidad de Fredonia, para avanzar así en la recuperación y sostenibilidad de estos cuerpos vivientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas macetas, diseñadas en la primera fase del proyecto, están elaboradas con materiales naturales como cartón reciclado, hojas secas y almidón de maíz, y buscan reemplazar los contenedores plásticos que suelen dejar residuos contaminantes en los ecosistemas.

El proyecto “Manglares Vivos”, liderado por la docente del Programa de Diseño Industrial Liliana Gutiérrez Ruidíaz y la egresada y autora principal Luisa Fernanda Pérez Pérez, continúa avanzando con un fuerte componente de participación comunitaria y educación ambiental.

En la segunda fase del Proyecto Manglares Vivos, el programa de Diseño Industrial realizó en días pasados un taller con la comunidad del barrio Fredonia, con el apoyo de la Corporación Bosques de Manglar, para sensibilizar sobre la importancia de los manglares y enseñarles a elaborar macetas biodegradables para la siembra sostenible de esta especie vital para los ecosistemas costeros.

Los asistentes aprendieron el proceso de fabricación de estas macetas, intercambiaron saberes comunitarios y reflexionaron sobre el rol que cumple el mangle en la protección ambiental y en la vida de las comunidades locales.

“Este tipo de iniciativas fortalece la relación entre la academia y el territorio, promoviendo soluciones de diseño sostenible con un impacto directo en la conservación del medio ambiente”, destacó el equipo del proyecto.

Con este proyecto, Unibac reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación social y la vinculación comunitaria, fomentando el cuidado de los manglares como patrimonio natural indispensable para Cartagena y el Caribe colombiano.