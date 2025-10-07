Lluvias causan afectaciones en vías del norte del departamento de Caldas

Manizales

Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, la vía Mesones – Rioariba en el sector de La Sierra en Aguadas se encuentra cerrada, incluso con algunos vehículos atascados por la cantidad de barro que está cayendo a la carretera

Esta vía se encuentra totalmente cerrada en el sector de La Camelia por el mal estado que presenta ocasionando que una volqueta presente un incidente vial.

“Esta vía es muy importante para nuestro municipio porque comunica nueve veredas muy importantes. En este momento que estamos en la cosecha cafetera pues es fundamental que la conexión este abierta para sacar los productos “

Esta es una conexión es del orden nacional, y desde la Secretaría de Obras Públicas se adelantan gestiones para su pronta intervención.

En este punto algunos vehículos como chivas y carros han quedado atrapados por el lodo. El alcalde de Aguadas, Fabio Gómez, habló de la importancia de esta vía

A esta hora maquinaria de la Alcaldía y del Invías realizan mantenimiento para dar apertura total en el sector