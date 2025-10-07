Huila intensifica campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano

Neiva

Las autoridades de salud del Huila lanzaron un llamado urgente a la comunidad para darle la importancia que merece la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), causante principal del cáncer de cuello uterino. Actualmente, la cobertura de vacunación en el departamento alcanza solo el 47%, una cifra considerada baja frente a las metas nacionales e internacionales. Este panorama preocupa, dado que la vacuna ha demostrado ser segura y efectiva, con millones de dosis aplicadas en el mundo.

Pese a los avances, la desinformación en redes sociales ha generado temor y dudas en algunos sectores de la población, afectando el proceso de inmunización. Desde la Secretaría de Salud se insiste en que la vacuna es gratuita y está disponible en todos los puntos de atención, tanto de las IPS como de las EPS. La Organización Mundial de la Salud promueve esta vacuna como una herramienta clave para erradicar el cáncer de cuello uterino, si se logra inmunizar al 100% de la población objetivo.

Cesar Roa, secretario de salud departamental, comentó que “los expertos aseguran que los casos de cáncer de cuello uterino han disminuido en los últimos diez años gracias a las coberturas alcanzadas, aunque aún se requiere mayor compromiso ciudadano. Podemos erradicar este cáncer si todas las personas escuchan el llamado y se vacunan”, enfatizó un vocero del sector salud.

Para el próximo año, el Huila implementará una estrategia conjunta con la Fundación Salvo, con el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación por encima del 80%. Las jornadas incluirán campañas informativas, brigadas en instituciones educativas y puntos móviles de atención.