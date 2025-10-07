Hombre perdió la vida después de ser atacado con arma de fuego en Palestina, Caldas

Manizales

Gustavo Ríos, concejal de Palestina, en diálogo con Caracol Radio, comentó que están muy preocupados por este hecho de alteración del orden público donde murió este hombre de 37 años.

Quien fue atacado por dos sujetos en motocicleta cuando llegaron hasta un establecimiento abierto al público, ubicado en el sector El Morro, de Palestina, y le dispararon 4 veces.

“La persona estaba departiendo con unos amigos en un establecimiento comercial que queda precisamente en el sector conocido como El Morro acá en el municipio Palestina, cuando ya se disponía a salir del establecimiento comercial, pues un sicario le propina cuatro impactos de bala en donde precisamente todos fueron letales”, dijo Ríos.

Ya son cinco las muertes violentas en Palestina, sin embargo, está preocupa por la forma sicarial de está muerte. Hasta el momento las autoridades no han entregado un parte oficial

¿ Qué paso en Pensilvania?

Por otro lado, en otro hecho de orden público en Pensilvania se presentó una riña entre dos personas. Los hombres fueron identificados como Luis Guillermo Vélez Muñoz, de 29 años, quien sufrió una lesión en el pecho, y Johan Eduaimer Quintero Muñoz, de 37, también resultó herido