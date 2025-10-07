Grave accidente en la vía Cota-Chía: Bomberos atienden la emergencia

Bogotá D.C

En la madrugada de este martes 7 de octubre, se presentó un accidente de tránsito en la vía Cota-Chía que bloqueó el paso por este corredor.

Una camioneta y una buseta de transporte de pasajeros se chocaron y los conductores resultaron heridos. Según versiones preliminares, el conductor de la buseta debido al impacto del choque salió expulsado por la ventana panorámica y fue trasladado a un centro médico.

El conductor de la camioneta quedó atrapado en el vehículo, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Chía adelanta labores de extracción del conductor.

Las autoridades de tránsito llegaron al punto y habilitan el paso por esta vía.

Accidente en Bogotá

Hacía las 5:13 a.m. en la calle 80 con carrera 94 se presentó un accidente de tránsito entre un tracto camión, dos camiones y dos automóviles. Los agentes de tránsito gestionaron la movilidad en el sector.

Una hora después, los vehículos fueron retirados de la vía y se restablecieron las condiciones de movilidad en la localidad de Engativá.