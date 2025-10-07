Estado pide perdón a Gustavo Sastoque, preso 10 años por crimen que no cometió: el asesinato de Hernando Pizarro

Gustavo Sastoque, es el único condenado por el asesinato de Hernando Pizarro Leóngómez. Su sentencia fue injusta, porque después de 25 años exjefes de las extintas FARC confesaron ante la JEP que fue esa guerrilla la responsable de ese crimen y no él

Gustavo Sastoque Alfonso, es un exintegrante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que fue condenado y luego absuelto por el asesinato de Hernando Pizarro, hermano del excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

En marzo de 1995 inicia el calvario de Sastoque, quien dos días después del hecho fue capturado e injustamente vinculado a un proceso penal por homicidio, que lo tuvo 10 años y 9 meses privado de la libertad en una cárcel.

“El proceso evidenció varias y graves vulneraciones a las garantías judiciales: i) el conocimiento del caso fue por parte de la “justicia regional” y no de la jurisdicción penal ordinaria, por lo que se emplearon jueces sin rostros, afectando el principio de competencia, independencia e imparcialidad; ii) la utilización de testigos fue con reserva de identidad; iii) la imposibilidad de interrogar a testigos y de presentar prueba lo que afectó su derecho de defensa; y iv) el plazo irrazonable de duración del proceso”, recordó la Andje.

El Estado le pidió perdón

Hoy, 30 años después, el Estado colombiano a través de la Fiscalía y la Agencia de Defensa Jurídica, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron perdón a Gustavo Sastoque Alfonso y a sus familiares.

“Esto debe suscitar una profunda reflexión sobre nuestro quehacer, sobre el enorme impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas vinculadas a una investigación y sus familias, sobre el peligro de actuar con la presión de encontrar un responsable pronto en crímenes que suelen ser muy mediáticos y donde la sociedad reclama resultados rápidos. Ahí somos todos responsables, todos los operadores de justicia, de actuar verdaderamente sobre la base de la evidencia y no con el afán de un titular de prensa”, enfatizó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

“Les aseguro que la Fiscalía está haciendo todo lo posible para que hechos como este no se repitan. Estamos ordenando la casa, profesionalizando más la acción penal y transformando las maneras de ver y de abordar de formas más humanas y estratégicas la conflictividad derivada de la delincuencia y del crimen organizado”, concluyó