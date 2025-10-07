En María La Baja- Bolívar realizaron mesa técnica de concertación de los servicios de salud

La Alcaldía de María la Baja- Bolívar, a través de la secretaría de salud, realizó una mesa técnica de concertación de los servicios de salud que se prestan en el municipio.

Al evento que se desarrolló en la sala de juntas del palacio municipal, participaron funcionarios de la gobernación de Bolívar, Ese Hospital Local, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Nacional, los consejos comunitarios de San Pablo, María La Baja, Primero de Julio, Ñanguma, IPS y EPS que funcionan en el municipio.

Para Maribel Pacheco Orozco, en su rol de secretaría de Salud, el eje central de estás mesas es garantizar la participación efectiva en todos los procesos de salud del municipio.

Se espera que a partir del 1 de noviembre, la atención del programa adultos mayores se realice en el territorio y se entre que los medicamentos allí mismo.

Otro de los compromisos que arrojó la mesa tiene que ver con la socialización de la Resolución 1968 de 2024, por la cual se adoptan lineamientos para la implementación del enfoque diferencial étnico en salud para las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras.

Dentro de la reunión se trató la intervención de la medicina tradicional y el trabajo que viene realizan las pacteras, como las capacitaciones que se le realizaron.

Por su parte, miembros de los consejos comunitarios, hicieron solicitud de los planes de acción en materia de salud para mirar las adecuaciones en este sector.

Finalmente, indicaron que la concertación, articulación y cumplimiento de los derechos de la prestación de de los servicios de salud, es de vital importancia para las comunidades.