El Pulso del Fútbol, 7 de octubre de 2025

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato.

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Millonarios y América, y lo que se juegan ambos equipos. César dijo: “Hace mucho que el partido entre Millonarios y América no tenía tanto morbo, por la situación de ambos equipos, que no han tenido un buen semestre”. Sobre el tema Steven agregó: “En los últimos partidos entre los dos equipos se ha visto un nivel opaco, espero que hoy no salgan a no querer perder, sino que salgan a ganar”.

