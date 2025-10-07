El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 7 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la situación de América y Millonarios previo al partido por la Liga Colombiana.

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato. (Colprensa - Mariano Vimos)

Millonarios y América se estarán enfrentando por la fecha 14 del campeonato. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Juan Cedeño

Millonarios - América ¿Cuál será eliminado?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Millonarios y América, y lo que se juegan ambos equipos. César dijo: “Hace mucho que el partido entre Millonarios y América no tenía tanto morbo, por la situación de ambos equipos, que no han tenido un buen semestre”. Sobre el tema Steven agregó: “En los últimos partidos entre los dos equipos se ha visto un nivel opaco, espero que hoy no salgan a no querer perder, sino que salgan a ganar”.

