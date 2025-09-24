“No es una pelea contra Margarita Rosa”: Briceño sobre subsidio irregular de Universidad Nacional

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño dio detalles de una investigación sobre la asignación irregular de subsidios de gratuidad en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con el caso de la actriz Margarita Rosa de Francisco como ejemplo principal. La denuncia llegó a él hace aproximadamente tres meses.

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, Briceño explicó que solicitó información directamente a la UNAD sobre si Margarita Rosa de Francisco había sido beneficiaria de algún subsidio por gratuidad entre 2022 y 2025. Tras dos meses de ocultamiento de información, el concejal interpuso una tutela, y un juez le ordenó a la UNAD responder.

Según Briceño, la universidad certificó que le otorgaron un subsidio porque Margarita Rosa de Francisco cumplía con el requisito de pertenecer al estrato socioeconómico 3 en 2022. De acuerdo con las declaraciones de Briceño, la actriz declaró que no aplicó a ningún subsidio y no entendía por qué a veces pagaba más o menos por su matrícula.

Inicialmente, dijo no saber cómo ocurrió, y luego sugirió que podría haber sido una beca por estudiante. No obstante, en la respuesta oficial de la UNAD a Briceño se certificó que fue un beneficio basado en el estrato.

La UNAD establece que los postulantes a estos subsidios deben pertenecer a los estratos 1, 2 y 3, o estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV, o pertenecer a poblaciones especiales (indígenas, afrodescendientes, etc.). Además, se requiere una verificación documental, como recibos de servicios públicos para el estrado o certificados del Ministerio de Interior para poblaciones especiales.

Tal como manifestó Briceño, la UNAD le informó que, tras revisar la documentación y hacer la trazabilidad, asignaron el subsidio, realizando un descuento a su matrícula. Briceño aseguró que está investigando los mecanismos de prueba y verificación que la universidad utiliza para la asignación de estos subsidios.

El concejal negó cualquier conflicto con Margarita Rosa de Francisco, pues dijo que se trata de una investigación más amplia sobre la asignación irregular de subsidio que involucra casi 600.000 millones de pesos asignados para 2025 solo en la UNAD para esta política: “yo lo que voy a hacer aquí en adelante es ponerme la tarea de pedir a todos los beneficiarios de los subsidios de la política de gratuidad, comenzando por la UNAD, para comenzar a verificar con mi equipo uno a uno qué es lo que está pasando con la asignación de subsidios allí“.

Añadió que, su preocupación radica en la asignación irregular de un subsidio a una persona que no lo necesita, y está verificando si los funcionarios que asignaron el subsidio incurrieron en alguna conducta penal o disciplinaria.

