Contraloría pone la lupa a millonario contrato de la alcaldía local de Chapinero para adquirir motos. Foto: Contraloría de Bogotá/ Colprensa/ Caracol Radio.

Bogotá D.C

La Contraloría de Bogotá pone la lupa en los contratos con presuntos sobrecostos de la alcaldía local de Chapinero para comprar motos de policía.

En un principio, esta denuncia la hizo el concejal Daniel Briceño junto con el edil de la localidad de Chapinero, Nicolás Velasco.

“La señora alcaldesa de Chapinero compró 5 motos para policía con precio de más de 92 millones de pesos. Esta misma moto incluido donde está metida la misma empresa con la que compraron estas motos fueron adquiridas en Barrios Unidos por 52 millones, en Suba por 52 millones y en año pasado en la Secretaría de Seguridad por menos de 50 millones. ¿Dónde están los $40 millones de diferencia por cada moto?“, denunció Briceño.

“Es preocupante porque no sabemos dónde están esos $40 millones de pesos de más por moto. Es decir aquí hubo unos sobrecostos estimados por 240 millones de pesos en el proceso total que no sabemos dónde están ni porqué se justifica que en Chapinero cuesten tanto”, señaló el edil Velasco.

Los funcionarios hicieron un llamado a los entes de control para intervenir ante estas posibles irregularidades en la alcaldía local de Chapinero.

Terminación del contrato

Ante las denuncias, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se pronunció al respecto anunciando la terminación anticipada del contrato 279 de 2025 firmado por la alcaldía local de Chapinero para adquirir motos para la Estación de Policía.

“Ahora vamos a elaborar un informe que le entregaremos ( al alcalde Carlos Fernando Galán ) para que de acuerdo a sus instrucciones procedamos”, afirmó Quintero.

Alexandra Mejía Guzmán, alcaldesa local de Chapinero aseguró que " las motos no las vamos a comprar porque el precio que ofreció el proponente es superior a los precios de mercado“.

No conforme con la decisión de la Alcaldía de Bogotá y de la alcaldía local de Chapinero , el concejal Briceño pide la renuncia de Mejía Guzmán.

Visita sorpresa

La Contraloría Distrital respondió a las peticiones de los denunciantes e hizo una visita administrativa sorpresa a las instalaciones del Fondo de Desarrollo de Chapinero.

“Si bien el contrato fue terminado de manera anticipada, estamos verificando las diferentes etapas que se surtieron y si posiblemente se pudo presentar la materialización de un detrimento patrimonial, o una falta disciplinaria”, aseguró el director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, Andrés Rojas.