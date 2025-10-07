Disputa por herencia termina en tragedia en Moniquirá

Una lamentable tragedia sacudió a la comunidad de la vereda Coralina, en Moniquirá, luego de que una discusión familiar por temas de herencia terminara con la muerte de un hombre de 74 años, identificado como el señor Campos Merchán. Según confirmó el alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, «...la policía se desplazó al sitio de los hechos, el CTI realizó los actos urgentes y la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento del cadáver...». El mandatario calificó lo ocurrido como «...un hecho muy lamentable que refleja la falta de tolerancia dentro de un núcleo familiar...»

De acuerdo con las autoridades locales, el presunto responsable del homicidio sería el propio hermano de la víctima, quien se presentó de manera voluntaria ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y manifestó lo ocurrido. «...Todo está en investigación...», precisó el alcalde Fredy Iovanny Pardo Pinzón, al tiempo que aseguró que las autoridades judiciales e investigativas adelantan el proceso conforme a la ley.

El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Moniquirá, especialmente en la zona rural, donde el fallecido era reconocido por su cercanía con la comunidad. El alcalde reiteró su rechazo a los actos de violencia intrafamiliar y pidió fortalecer los lazos de diálogo y convivencia en los hogares. «...Es muy lamentable tener que informar este tipo de sucesos. Hoy la comunidad de Coralina está de luto...», expresó el mandatario.