Desarticulada banda “Los Nike”: Ganaban hasta $40 millones semanales

Cundinamarca

Cinco personas fueron capturadas durante un operativo de la Policía y la Fiscalía que permitió la desarticulación del grupo delincuencial conocido como “Los Nike”, señalado de controlar el microtráfico en la comuna 6, especialmente en el barrio Altos de la Florida.

Entre los detenidos figuran alias “La Profe”, “El Flaco”, “Poca Luz”, “Nike” y “La Vieja”, quienes, según las autoridades, registran antecedentes por hurto, amenazas, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

La red obtenía ganancias cercanas a $40 millones semanales, producto de la venta de drogas.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 3.000 gramos de marihuana, 364 dosis de bazuco, un arma de fuego, munición, equipos de comunicación, un chaleco balístico y más de $2.000.000 en efectivo.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y un juez les impuso medida de aseguramiento.

Capturados presuntos asesinos del menor en Cazucá:

En otro operativo adelantado en el municipio, fueron detenidos alias “Wilmer” y “El Duver”, presuntos responsables del homicidio de un menor de 17 años y de causar heridas a cuatro personas, entre ellas tres menores, en hechos ocurridos el pasado 23 de julio en el barrio San Rafael de la comuna 4 de Cazucá.

Los sospechosos, conocidos como “Los Cantor”, habían comprado tiquetes para viajar a España e intentar evadir la justicia, pero fueron ubicados y capturados antes de salir del país.

Con estos resultados, las autoridades reportan 79 capturas por homicidio y 40 casos esclarecidos, en lo corrido del año, evidenciando una reducción del 4% en este delito en comparación con el año anterior.