Cuerpo hallado en estado de descomposición pertenecería a adulto mayor conocido como “El Caminante”

Bucaramanga

En la quebrada La Calavera, en zona boscosa del sector Bellavista, en la vía antigua hacia Floridablanca, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con el teniente Clemente Jaimes, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la alerta fue dada por la comunidad, que percibió fuertes olores en el sector y dio aviso a la Policía.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el cuerpo de un adulto mayor sin identificar en alto estado de descomposición.

Debido a la profundidad del terreno, fue necesario utilizar un sistema de cuerdas y una canasta especial para extraer el cuerpo desde la cañada hasta la vía principal, en un procedimiento que tardó aproximadamente dos horas.

El cuerpo es de Germán un hombre conocido en el sector de Floridablanca:

La víctima fue identificada como Germán, conocido por la comunidad como “El Caminante”, un habitante del sector reconocido por su dificultad para movilizarse y su consumo frecuente de bebidas embriagantes.

Según el informe preliminar de las autoridades, no se hallaron signos de violencia ni heridas visibles en el cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición de aproximadamente tres días. Tampoco se reportaron ruidos, detonaciones o llamados de auxilio en el sector durante los días previos al hallazgo.

Las causas exactas de la muerte siguen bajo investigación por parte del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial.