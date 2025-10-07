Compromisos para la vacunación en Bogotá: se espera llegar al 95% de cobertura

En una nueva Mesa Territorial de Vacunación donde participaron varios sectores de la salud como aseguradoras y prestadoras de servicios de salud en la capital junto con actores de la Educación e Integración Social, se reafirmó el compromiso por la ampliación de cobertura de estos servicios.

Durante la mesa, se consolidaron los refuerzos que permitirán a la población más vulnerable, entre las que se encuentran niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o madres gestantes acceder a este servicio.

el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño explicó que en la mesa “se realizaron nuevas estrategias para que durante el último trimestre de este año fortalezcamos la búsqueda activa, la inducción de la demand, la vacunación en el marco de la gestión integral de riesgo, los equipos extramurales, la comunicación y educación para poder elevar las coberturas de vacunación” afirmó el funcionario.

Aunque actualmente más de 300 IPS de la capital cuentan con servicio de vacunación y 217 tienen cobertura completa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (API), las metas propuestas para el año anterior no han sido alcanzadas, en especial la aplicación de la triple viral en menores de un año y el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños de 9 años.

De igual manera, Carolina Deik, la primera dama de Bogotá resaltó el avance de estas nuevas metas, y expresó que “para permitir que las coberturas de vacunación para todos los biológicos asciendan al 95 %, necesitamos del compromiso decidido de todas y todos los actores presentes, las EPS, los prestadores de servicios de salud, las instituciones educativas como aliados fundamentales y otros sectores estratégicos”.

El subsecretario también expresó los retos que aún persisten en la ciudad, como la tosferina o la posibilidad de un brote de sarampión en Colombia, recordando “la necesidad de actuar con decisión y mantener firmes nuestros compromisos en favor del bienestar de la población”, afirmó.

Otros compromisos acordados

Entre esta meta, algunos de los compromisos que se plantearon fueron: