Coca Cola responde por la concesión de agua en La Calera: “no afecta el suministro”

Coca Cola responde a polémica por concesión de agua en La Calera y el cemento sobre manantiales

Bogotá D.C

Coca Cola se pronuncia por primera vez ante la polémica concesión de agua subterránea entrega a INDEGA, filial de la multinacional, en el municipio de La Calera en Cundinamarca que ha generado diversas opiniones al respecto.

En Cuanto a la concesión de la Planta Manantial, la empresa asegura que “no tiene relación con el suministro de agua de Bogotá. El abastecimiento de la capital depende exclusivamente de su sistema de acueducto”.

Aseguran que el agua que Utilizan proviene de los manantiales locales de la vereda Santa Helena, pero que esto no los hace responsables de la situación del agua de La Calera.

En cuanto a las denuncias de la congresista, María del Mar Pizarro, sobre el taponamiento de manantiales con cemento por parte del sistema de Coca Cola, la empresa precisa que “las cajas de mampostería cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad, dentro del sistema de captación y su objetivo es proteger la fuente hídrica”.

Para la empresa, la solicitud de prórroga fue presentada oportunamente, en los plazos que establece la ley, por lo que la planta puede seguir operando bajo las mismas condiciones y controles que dicta la autoridad ambiental.

De acuerdo con las autoridades, existen cerca de 385 concesiones de agua en el municipio de La Calera y la otorgada a INDEGA S.A.S representa el 0,31% del total.