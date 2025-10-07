Cayó red señalada de millonario robo de crudo en el oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol

De no incorporarse pronto nuevos barriles de crudo a las reservas nacionales, será inevitable que Colombia deba importar petróleo dentro de unos cuatro a cinco años. Foto: Getty Images( Thot )

La Fiscalía General de la Nación descubrió como siete presuntos integrantes de una banda criminal que se autodenomina ‘Los de Cuello Negro’, hurtaron hidrocarburo del oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol para revenderlo a través de empresas fachadas incrementando su patrimonio en 9 millones de dolares durante cuatro años.

El ente acusador indaga la presunta complicidad de integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la investigación, “estarían involucrados en la falsificación de documentos, pago a integrantes de la fuerza pública, entre otras maniobras ilícitas, para mover el crudo de los puntos de apoderamiento clandestino a centros de acopio y plantas de tratamiento, coordinar su comercialización y posterior distribución”.

Los criminales habrían sacado provecho de algo más de 32.500 galones sustraídos de las líneas de transmisión, obtenido ganancias mensuales que alcanzaban los 2.000 millones de pesos e incrementado su patrimonio, según explicó el director especializado contra las Organizaciones Criminales, Andrés Escobar.

#JUSTICIA| La @FiscaliaCol descubrió como 7 presuntos integrantes de ‘Los de Cuello

Negro’, durante cuatro años, hurtaron ilegalmente hidrocarburo del oleoducto Caño Limón Coveñas de Ecopetrol para revenderlo incrementando su patrimonio en 9 millones de dólares.



Mensualmente se… pic.twitter.com/sdntRPbPmX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2025

Los investigados son: Germán Arturo Sánchez Sánchez, el señalado cabecilla y encargado de orientar la sustracción, transporte, almacenamiento, venta y distribución del hidrocarburo, así como la falsificación de documentos para dar apariencia de legalidad al producto; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta de tratamiento de aceites y aguas residuales en Barrancabermeja, que serían utilizadas para recibir y almacenar el crudo, y realizar pruebas para determinar su calidad; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, quien estaría implicado en el acopio y comercialización del hidrocarburo; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico de una planta en Galapa, señalado de tratar el crudo y ejecutar pruebas de densidad y mezclas para optimizarlo. También están Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, que habrían cumplido roles determinantes que permitieron la reventa del crudo y ocultar su origen ilícito.

Les fueron imputados, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.