Capturan a alias “Camilo”, presunto líder del microtráfico en Tunja

En un operativo realizado por la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias “Camilo”, señalado de liderar la venta de estupefacientes en el barrio San Ignacio de Tunja. Durante un allanamiento, las autoridades hallaron en su poder más de 6.400 dosis de marihuana, bazuco, cocaína y base de coca listas para su comercialización, además de dos celulares con los que presuntamente coordinaba la distribución de la droga en parques y zonas cercanas a instituciones educativas.

Las sustancias incautadas están avaluadas en más de 45 millones de pesos, según informó la Policía. El detenido, quien presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar, fue presentado ante un juez de control de garantías y enviado a prisión.

En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Tunja ha capturado a 194 personas vinculadas con el tráfico de drogas, gracias a la colaboración de la ciudadanía.