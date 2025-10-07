Autoridades capturaron a un hombre que asesinó a su abuelo de 93 años en Bogotá. Foto: Mebog.

Bogotá D.C

Los habitantes del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, alertaron a las autoridades por los gritos que se escucharon al interior de una vivienda.

Inmediatamente las autoridades llegaron al lugar y encontraron en una habitación el cuerpo de un adulto mayor de 93 años.

“De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y, previa autorización, hallaron al interior de la habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años con varias heridas en su cabeza”, aseguró el Mayor, Fabián Blanco, Comandante encargado de la Estación de Policía de Engativá.

De acuerdo con las autoridades, uno de los propietarios de la vivienda les manifestó que el responsable de estos hechos sería su propio nieto.

El presunto responsable de 56 años fue capturado y junto al arma cortopunzante , con la que habría ejecutado el crimen, fueron dejados a la disposición de la Fiscalía General de la Nación.