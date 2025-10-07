Águila real de montaña, aparece en montañas del Huila

Neiva

Un nuevo avistamiento y registro del proceso de incubación de la rapaz más grande de las montañas de los Andes se presentó en el Huila. Se trata del segundo nido, en los últimos dos años, de una Águila real de montaña (Spizaetus isidori), en el centro del departamento.

Ampliar

El avistamiento

Dando todos los cuidados que sólo una pareja de padres puede brindar a su cría, y con la majestuosidad que conlleva ser la rapaz más grande de la región andina, así fue avistada la nueva familia de Águila Real de Montaña.

“La presencia de esta pareja y su cría en el Huila no es solo un registro científico, es una señal de esperanza. Nos recuerda que, si trabajamos de manera conjunta con las comunidades y las instituciones, podemos revertir el rumbo de las especies más amenazadas y asegurar que sigan cumpliendo su rol vital en los ecosistemas andinos”, afirmó Carlos Costa, director ejecutivo de Conservación Internacional Colombia.

Ampliar

Características del águila real

Las características de estas aves y su cría son tan especiales como lograr verlas. Habitan en bosques altoandinos, en regiones escarpadas donde sobrevuelan a gran altura, y generalmente cazan presas al interior del bosque. Su nido, construido en lo más alto del dosel, protege un único huevo, dando origen a un polluelo con plumones blanco cremoso que, en estado juvenil, se tornan oscuros con blanco.

Ampliar

En la historia de este polluelo, expertos locales lograron documentar el paso a paso de sus días: desde la construcción del nido, el periodo de incubación, la crianza y hasta sus primeros aleteos fuera del nido. Se identificaron así los cuidados de sus dos progenitores. Entre su dieta se encuentran pavas, loros, zorros, ardillas y cusumbos, presas que fomentan la fuerza y el vuelo de este futuro gigante.

Ampliar

Menos de 200 individuos

Actualmente, el águila real de montaña es también la rapaz andina más amenazada de Sudamérica. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su población global no supera los 1.000 ejemplares y, en Colombia, podrían quedar menos de 200 individuos. Por eso, el hallazgo de esta pareja y su cría enciende una luz de esperanza para su conservación. Su presencia en la alta montaña es uno de los indicadores más precisos de la salud de los bosques.