42 kilos de oro incautados durante un operativo en Pitalito, Huila

En operaciones desarrolladas entre la Policía de Huila y la Novena Brigada, por medio de las tropas del Batallón de Infantería número 27 Magdalena, se dio la incautación de 42 kilogramos de oro que, al parecer, iban a ser transportados por carreteras del departamento ilegalmente.

El metal precioso fue hallado en un vehículo después de una inspección de las tropas en vías del municipio de Pitalito. Los propietarios del vehículo no dieron una explicación razonable sobre el transporte del material, por lo que las autoridades procedieron a realizar la captura en flagrancia de los dos hombres.

Según las fuerzas armadas, el oro está valuado por más de 20 mil millones de pesos y serían pertenecientes a grupos criminales.

El coronel Jesús Armando Ríos, comandante Novena Brigada explicó que “de acuerdo a las investigaciones preliminares, el oro valuado aproximadamente en 20.580 millones de pesos pertenecería al grupo armado organizado residual Comandos de Frontera” afirmó el comandante.

El recurso estaría destinado para el fortalecimiento de economías y financiación de las actividades ilícitas de estos grupos residuales. El operativo representa un golpe significativo a estas estructuras criminales.