1.9 Toneladas de cocaína fueron incautadas en aguas del Mar Caribe, cerca a Cartagena

Unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia, incautaron 1.9 toneladas de clorhidrato de cocaína que se encontraban ocultas al interior de un contenedor a bordo de un buque de carga para el transporte marítimo, que tenía como destino final un puerto en España.

El resultado fue posible gracias a las continuas labores de control y vigilancia adelantadas por la Institución Naval, las cuales en esta oportunidad permitieron detectar la contaminación de una motonave de alto bordo con alcaloides mientras hacía tránsito por aguas nacionales.

Una vez recibida la información, se desplegó hasta la embarcación una Unidad de Reacción Rápida -URR- perteneciente a la Estación de Guardacostas de Cartagena, junto con un binomio canino antinarcóticos, con el fin de realizar el procedimiento de visita e inspección, durante el cual se hallaron 80 costales rectangulares de color negro, ocultos dentro de un contenedor.

El material fue desembarcado y trasladado hasta un lugar seguro en Cartagena, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, realizaron las diligencias judiciales correspondientes y la Prueba de Identificación Preliminar Homologada -PIPH-, confirmando que se trataba de 1.978 kilogramos de clorhidrato de cocaína, alijo que en el mercado ilegal europeo estaría avaluado en más de 193 millones de dólares, y del cual podrían extraerse aproximadamente cinco millones de dosis individuales para su distribución ilegal.

Durante la operación no se registraron capturas. El alcaloide fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y sus delitos conexos, y continuará desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas con el fin de negar el uso de las líneas de comunicación marítimas en territorio nacional a los grupos criminales al servicio del tráfico internacional de narcóticos.