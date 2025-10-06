Venezuela denunció presunto plan de ataque con explosivos en la embajada estadounidense de Caracas

En un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe. El jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, culpó a la oposición de que sectores extremistas de la derecha estén planeando llevar a cabo el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Caracas intentando derrocar el gobierno de Nicolas Maduro y crear escenarios de violencia en el país.

Según un comunicado del jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, trataron de colocar explosivos letales en la embajada de EEUU.

“Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, añadió Rodríguez, quien también informó a una embajada europea para que le comunique de estos planes a Washington.

Cabe destacar que durante las últimas semanas ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, se refugia en la embajada de Estados Unidos. Sin embargo; ninguna autoridad venezolana ni estadounidense confirma estos rumores.

Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, confirmó la destrucción de una sexta narcolancha y sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

“Todos conocemos familias que han sido destruidas porque el hijo o hija. Incluso madres y padres son destruidos por el Fentanilo y drogas entrando bien. Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por la tierra porque se verán obligados a ir por la tierra.”

Asimismo, el secretario de guerra de la administración de Trump, Pete Hegseth, se refirió a si son legales o no las ofensivas contra las embarcaciones.

“Tenemos todas las autorizaciones necesarias, estas están designadas como organizaciones terroristas extranjeras. Son una amenaza para la patria, para el pueblo estadounidense y han estado envenenando a nuestra gente durante demasiado tiempo.”

Dicho lo anterior, Marco Rubio respaldó las acciones de su país contra el narcotráfico al sostener que el Pentágono actúa con mucha confianza en su inteligencia.