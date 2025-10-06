Usuarios de Coosalud en Cartagena anuncian plantón pacífico para exigir mejoras en atención en salud

Cartagena

La Asociación de Usuarios de Coosalud EPS en Cartagena (ASODEUS) convocó a todos los afiliados de la entidad a participar en un plantón pacífico el próximo jueves 9 de octubre a las 8:00 de la mañana, frente a la sede nacional de Coosalud EPS, ubicada en el edificio Murano de Bocagrande, frente a la Base Naval.

La jornada de protesta busca llamar la atención del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre lo que la asociación considera una crisis administrativa y asistencial dentro de la EPS, derivada —según el comunicado— de la inestabilidad en la designación de interventores, los retrasos en los pagos a los prestadores de servicios y la falta de directivos en la Regional Caribe Sur.

Entre los principales reclamos, ASODEUS señala que en los últimos diez meses la Superintendencia ha cambiado cuatro veces de interventor, lo que ha generado traumatismos en la gestión y deterioro en los servicios que reciben los usuarios. Además, advierten que las deficiencias en la contratación con los prestadores y el pago tardío de los servicios han provocado demoras en la atención médica y ponen en riesgo la salud y la vida de los afiliados.

El comunicado también destaca que la Regional Caribe Sur, que agrupa los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, lleva dos meses sin gerente y que el área de salud de Bolívar permanece sin dirección desde hace casi un mes, lo que —a juicio de la asociación— refleja desinterés y desarticulación institucional.

ASODEUS solicitó al Gobierno Nacional la instalación de una mesa de concertación entre la Superintendencia de Salud, el interventor, los prestadores y la Asociación de Usuarios, con el fin de revisar la situación y buscar soluciones concretas para mejorar la prestación de los servicios.

El comunicado está firmado por Manuel Mendoza Tarón, presidente de ASODEUS, y Luis Eduardo Mosquera Mosquera, secretario de la organización, quienes reiteraron el carácter pacífico de la movilización y la urgencia de que el Estado garantice el derecho a la salud de miles de afiliados en Bolívar y la región Caribe.