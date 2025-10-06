Transportadores se encadenaron a las busetas en la sede de la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

Propietarios de busetas del transporte público de Ibagué se encadenaron a los vehículos en la puerta de la Alcaldía, piden respuestas por lo que denominan las demoras en la implementación del sistema estratégico de transporte público.

Según Michael Cepeda, representante de los transportadores, en la actualidad están perdiendo su capital por la presunta mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público.

“Debido a los incumplimiento que ha hecho la alcaldesa, Johana Aranda, y la mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público y la expropiación masiva de los propietarios de los vehículos que han salido y están perdiendo su capital”, dijo Cepeda.

El líder transportador recalcó que la protesta se mantendrá hasta que la alcaldesa, Johana Aranda, les responda a los ibaguereños sobre el futuro de este proyecto que es uno de los más grandes que tiene la ciudad.

“Hemos evidenciado las falencias con la semaforización, la malla vial, los paraderos y toda la demora. Le sumamos a qué el sistema no tiene cierre financiero y las operadoras no tienen los recursos para la implementación”, resaltó Michael Cepeda.

Finalmente, sostuvo que luego de 5 años no se ve un avance en la implementación del SETP de Ibagué, por lo que piden respuestas y avances en este proyecto.

“Tomamos la decisión de hacer esta manifestación pacífica al frente de la sede de la Alcaldía porque todos tendremos que pagar esta mala implementación en el transporte como sucedió en otras regiones”, puntualizó.

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué es un proyecto cofinanciando por el Gobierno Nacional en un 70% y la Alcaldía con un 30%, en el SETP se invertirán cerca de $500 mil millones.