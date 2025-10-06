Telas incautadas al contrabando fueron entregadas a cooperativa de mujeres en Tumaco

Tumaco-Nariño

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, en cabeza de su director encargado, Luis Eduardo Linas Chica, realizó la entrega de la donación de telas incautadas al contrabando por un valor superior a los 14.000 millones de pesos, destinadas a fortalecer la seguridad vial y apoyar el bienestar de las comunidades locales, que se encargaran de los procesos de confección.

En articulación con el Puerto de Tumaco, se hizo entrega de, aproximadamente, 85.000 metros de telas, las cuales serán administradas por la Cooperativa de mujeres emprendedoras de confecciones para el futuro de Tumaco, Coopmecft. Estas telas serán utilizadas para la confección de uniformes, chalecos reflectivos y prendas de seguridad para los motociclistas del municipio de Tumaco.

La entrega de este material incentivará la economía local, el emprendimiento femenino y la formalización laboral en la zona. Se espera que la entrega de los chalecos reflectivos reduzca significativamente los potenciales accidentes de tránsito que ocurren durante la noche en en el Distrito de Tumaco donde la accidentalidad vial registra cifras negativas.

El director (e) de la DIAN, Luis Eduardo Linas Chica afirmó, “hoy estamos en Tumaco, la Perla del Pacífico, entregando mercancía producto de aprehensiones y decomisos realizados por nuestra seccional de aduanas, equivalente a 14.350 millones de pesos. Con esta acción buscamos transformar lo que proviene de economías ilícitas en oportunidades para la comunidad, beneficiando a cerca de 1.000 familias en la ciudad.”

Por su parte, Lidia Grueso, representante de la Fundación Conociendo explicó que, “con el apoyo de la Sociedad Portuaria y gracias a la donación de telas de la DIAN, estamos fortaleciendo este proyecto de confecciones liderado por mujeres víctimas del conflicto, para que alcancen la sostenibilidad, sostengan a sus familias y contribuyan a la paz en nuestro territorio”.