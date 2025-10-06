Senador caldense cuestiona aprobación de un proyecto que le daría una universidad a la Procuraduría

Senador Guido Echeverri en la comisión sexta del Senado de la República cuestionó el modelo de salud de los docentes.

Manizales

El senador caldense Guido Echeverri expresó su preocupación frente a la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que propone la creación de una universidad adscrita a la Procuraduría General de la Nación, destacando que en el pasado ya se había presentado un ejercicio similar con la Fiscalía.

Es de destacar que la iniciativa avanzó rápidamente en la plenaria, incluso antes de la votación del Presupuesto General, lo que el congresista Echeverri indicó con el fin de asegurar recursos para su funcionamiento en 2026.

Le puede interesar: Colombia está cerca de aprobar el proyecto de ley que acabaría el madrugón para los estudiantes

Antecedentes de propuestas relacionadas

En diálogo con Caracol Radio, el congresista advirtió que experiencias similares en el pasado han terminado en fracasos y en detrimento de los recursos públicos.

Recordó el caso de la fallida Universidad de la Fiscalía, creada durante la dirección del hoy ministro Eduardo Montealegre, que según él “generó sindicaciones por malos manejos y corrupción”, tras una inversión superior a los 40 mil millones de pesos y agregó además "la verdad es que Colombia no requiere universidades para formar abogados, especialistas en derecho disciplinario, en derecho contractual, en derecho administrativo“, destacando además que deben fortalecer las instituciones ya existentes.

La aprobación del proyecto de la Procuraduría

El senador también criticó la velocidad con la que avanzó el proyecto, contrastándola con el lento trámite de reformas de mayor impacto nacional.

“Indigna que iniciativas como la reforma a la salud o la reforma al sistema de competencia lleven meses congeladas, mientras esta universidad recorre medio camino en tiempo récord”, indicó el congresista caldense.

Resaltó que en el proceso de votación el fue el único que no aprobó esta iniciativa, destacando su experiencia como rector universitario en el pasado y gobernador de un departamento, frente a lo que dijo que “el Senado aprobó ese proyecto casi por unanimidad, excepto mi voto negativo. Colombia no necesita más universidades para formar abogados en derecho disciplinario o administrativo. Ya existen múltiples instituciones con trayectoria en esas áreas”.

Insistió en que la Procuraduría debería concentrarse en sus funciones constitucionales y no en proyectos académicos que, según él, no responden a las necesidades del país.

“Las urgencias de la Procuraduría no están en crear una universidad, sino en combatir la corrupción, intervenir eficazmente en procesos penales y garantizar los derechos humanos. Mientras el presidente interviene impunemente en campañas electorales, uno se pregunta: ¿dónde está la Procuraduría?”.

La inversión de esta iniciativa

Advirtió que la creación de esta institución implicaría una inversión que, según cálculos, podría superar los 30.000 millones de pesos, sin que exista aval fiscal del Ministerio de Hacienda, según lo indicó.

“Colombia necesita inversión en educación superior en las regiones apartadas, no más instituciones costosas sin vocación académica”, destacó a su vez que insistió en que se requiere mayor apoyo económico a las insituciones públcias ya existentes.