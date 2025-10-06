Secuestros en Norte de Santander superan los 60 casos este año

Norte de Santander.

La crisis del conflicto armado en el Catatumbo ha desbordado las cifras de secuestros en Norte de Santander.

De acuerdo con el consejero departamental de Paz y Reconciliación, Luis Fernando Niño, en lo corrido del año se han registrado más de 60 personas privadas de la libertad por grupos armados ilegales.

Niño explicó que las víctimas no solo son habitantes de la región, sino también nortesantandereanos que han sido secuestrados en otros departamentos, especialmente en zonas rurales del Cesar.

“Hay casos de personas oriundas de Ocaña, como un padre y su hijo que fueron raptados cerca de Valledupar. Así se están presentando muchos hechos similares”, señaló.

El funcionario indicó que esta cifra podría ser aún mayor, ya que muchos secuestros no se denuncian oficialmente.

“Varios casos se manejan directamente entre las familias y los grupos armados, quienes exigen sumas de dinero para liberar a las víctimas. Por eso no todos llegan al conocimiento de las autoridades”, precisó.

El más reciente caso se registró en el municipio de Convención, donde hombres armados se llevaron a una docente rural, generando gran preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades locales.

Ante esta situación, la Consejería de Paz y los organismos de seguridad trabajan en la consolidación de un listado unificado de personas secuestradas en el departamento, con el fin de tener un panorama más claro sobre la magnitud del problema y reforzar las estrategias de prevención y atención.

“La cifra de 60 secuestrados es solo un reflejo parcial de una realidad mucho más grave que sigue golpeando al Catatumbo y a todo el norte del país”, concluyó Niño.