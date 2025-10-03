Fanny Lu y Bacilos celebran “Una Vida Bien Vivida” que hicieron?

La cantante colombiana Fanny Lu presenta el video oficial de su sencillo “Una Vida Bien Vivida”, en colaboración con el grupo Bacilos.

El tema, que da nombre a su más reciente álbum, es un canto a los amores que dejan huella, incluso desde el dolor, y que nos enseñan a valorar la vida compartida.

Grabado en Miami con tecnología de pantalla verde, el video destaca por su estilo colorido y creativo, reflejando la complicidad entre Fanny Lu y Bacilos, quienes comparten más de 20 años de amistad.

FANNY LU Y BACILOS UNA VIDA BIEN VIVIDA CORTESIA ANA MARIA CASTAÑEDA Ampliar

La canción fue compuesta por Fanny Lu, José Gaviria y Jorge Villamizar, y transmite un mensaje de resiliencia, gratitud y celebración de los momentos que nos hacen más humanos.

Le puede interesar: Willy García será homenajeado en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico

Este lanzamiento reafirma a Fanny Lu como una de las voces más queridas del pop latino, capaz de conectar con distintas generaciones a través de letras sinceras y colaboraciones memorables.