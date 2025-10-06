Pico y placa Cartagena para octubre 2025: NUEVA ROTACIÓN, tercer semestre para carros y motos

El pico y placa de la ciudad de Cartagena tiene fecha oficial para la rotación del tercer semestre de 2025, razón por la que, se le indica a, tanto ciudadanos como viajeros, tener en cuenta todas las nuevas medidas para evitar multas.

Cabe aclarar que, la medida de pico y placa se ha de realizar en las principales ciudades del país, esto con el objetivo de reducir la cogestión vehicular en las vías más transitadas y cuidar el medio ambiente.

Pico y placa en Cartagena: cambios para el tercer semestre 2025

La Alcaldía mayor de Cartagena de Indias reveló que de acuerdo con el Decreto 1690 de 2025, la nueva rotación de pico y placa para motos y vehículos particulares en Cartagena, se establecerá hasta el otro año (2026).

Horario Pico y placa para carros en Cartagena

Esta iniciará a regir a partir del lunes 6 de octubre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, especialmente de lunes a viernes, los días festivos no se contarán. Asimismo, su horario se estableció de 7:00 a. m. hasta las 9:00 a. m y de 6:00 a. m a 8:00 p. m.

Pico y placa en Cartagena carros:

Lunes 3-4

Martes 5-6

Miércoles 7-8

Jueves 9-0

Viernes 1-2

Horario Pico y placa para motos en Cartagena

En cuanto al horario oficial del pico y placa para motos en Cartagena se regirá desde 5:00 a. m. y las 11:00 p. m. esto de acuerdo con el último número de la placa.

Incluso, las personas que tengan moto, debe tener en cuenta que esta restricción aplicará para cualquier cilindraje, lo que dejará incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna.

Pico y placa en Cartagena, octubre: Vías exentas

La misma Alcaldía de Cartagena afirmó que hasta el 2 de enero de 2026, se mantendrá la restricción de ingreso y circulación en el Centro Histórico, exactamente en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní de los siguientes vehículos:

Motocicleta de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor.

No obstante, se le ha de permitir a los conductores la circulación de motocicletas a la altura de India Catalina, Avenida Luis Carlos López, hasta la Avenida Concolón, para que puedan llegar a la Calle 30.

Multa por evadir el pico y placa en Cartagena

Tenga en cuenta que al momento de incumplir la medida de pico y placa en Cartagena, puede que le interpongan una infracción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Incluso, se ha de resaltar que, esta se impondrá ya sea el conductor o el propietario del vehículo, puesto que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal C, Código C14, también se podría enfrentar a la inmovilización del vehículo.