Papa León XIV reestructuró las reglas financieras del Vaticano

Mediante una carta apostólica, el Papa revocó una reforma introducida por Francisco en agosto del 2022, según la cual el Instituto para las obras de religión (IOR), denominado también ‘Banco del Vaticano’, principal institución financiera de la Santa Sede debía tener la competencia exclusiva sobre la gestión de los activos financieros y la liquidez.

Lea también: https://caracol.com.co/2025/10/05/papa-leon-xiv-pide-el-fin-de-la-guerra-en-gaza-lo-antes-posible/?rel=buscador_noticias

Allí expresó la reestructuración de la gobernanza financiera del Vaticano, con el fin de consolidar normas y dejar claras las competencias, fomentando al mismo tiempo una dinámica de colaboración mutua entre las entidades vaticanas implicadas en la administración financiera.

Dicho lo anterior, el pontífice le quitó la exclusividad al Banco del Vaticano y ahora todas las operaciones de inversión de este, deben ajustarse a las políticas del Comité de inversiones y adherirse a la estrategia de inversión aprobada que integra prudencia, sostenibilidad y coherencia moral.

Por su parte, el Vaticano no informó sobre las razones para justificar este cambio.

“Algunos hacen muchas declaraciones sobre la situación financiera del Vaticano, pero no es la crisis que nos hicieron creer”, expresó León XIV.

Asimismo, declaró que la situación mejoró con respecto a hace 10 años.Esta carta apostólica entra en vigor de inmediato, luego de que el pontífice afirmara que las finanzas de la ciudad-Estado no se encontraban en crisis como decían.