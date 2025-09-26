Petro apoyó las protestas en Nueva York contra Benjamin Netanyahu: “Colombia está unida a Palestina”

El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente las protestas realizadas en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu”.

El mandatario reiteró su postura crítica frente a la guerra en Gaza y afirmó que “Netanyahu tendrá que irse porque el mismo pueblo israelí lo tendrá que echar”.

El presidente se dirigió a los manifestantes con un megáfono y junto a un traductor que pasaba todo a inglés, dijo que en Colombia hay “mucha sangre árabe”, y señaló que “por eso el pueblo colombiano y en general, latinoamericano, incluido el de Argentina, está unido a la causa palestina”.

Petro insistió en la necesidad de que los países del mundo se unan para reconocer de manera oficial a Palestina como Estado, con el fin de abrir un camino hacia la paz en Medio Oriente; y nuevamente urgió en necesidad de conformar “un ejército de libertad para defender a Palestina” pero que debe ser “un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos e Israel juntos”.

El jefe de Estado colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la presión diplomática y frenar lo que calificó como un proceso de exterminio contra el pueblo palestino, señalando que la justicia y la convivencia entre naciones solo será posible con un cambio de rumbo en la política de Israel.