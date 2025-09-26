Petro apoyó las protestas en Nueva York contra Benjamin Netanyahu: “Colombia está unida a Palestina”
Gustavo Petro salió con un micrófono a rechazar la guerra en la franja de Gaza.
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente las protestas realizadas en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu”.
El mandatario reiteró su postura crítica frente a la guerra en Gaza y afirmó que “Netanyahu tendrá que irse porque el mismo pueblo israelí lo tendrá que echar”.
El presidente se dirigió a los manifestantes con un megáfono y junto a un traductor que pasaba todo a inglés, dijo que en Colombia hay “mucha sangre árabe”, y señaló que “por eso el pueblo colombiano y en general, latinoamericano, incluido el de Argentina, está unido a la causa palestina”.
Petro insistió en la necesidad de que los países del mundo se unan para reconocer de manera oficial a Palestina como Estado, con el fin de abrir un camino hacia la paz en Medio Oriente; y nuevamente urgió en necesidad de conformar “un ejército de libertad para defender a Palestina” pero que debe ser “un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos e Israel juntos”.
El jefe de Estado colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer la presión diplomática y frenar lo que calificó como un proceso de exterminio contra el pueblo palestino, señalando que la justicia y la convivencia entre naciones solo será posible con un cambio de rumbo en la política de Israel.