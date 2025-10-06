Neiva refuerza la seguridad con la UNIPOL

Neiva

Son 35 hombre y mujeres de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de Colombia, un grupo de intervención especial para combatir la delincuencia focalizada y el terrorismo, los que llegaron a Neiva para operativos especiales cuyas investigaciones ya vienen avanzando, las cuales este grupo especializado llega para efectuar las respectivas capturas de los delincuentes en la ciudad de Neiva.

Según el alcalde de Neiva, esta unidad especializada ya había estado en el territorio con excelentes resultados cuando se dio la arremetida de los grupos delincuenciales que amedrentaban a los comerciantes con ataques con explosivos, logrando la captura de la mayoría de delincuentes quienes perpetraban estos hechos.

En el evento de presentación también fueron entregadas 15 motocicletas de alto cilindraje, las cuales servirán para reforzar los operativos de la Policía metropolitana en la ciudad quien se encuentra en renovación de su parque automotor.

La inversión es el resultado de la sobre tasa a la seguridad que está siendo cobrada en el impuesto predial a los Neivanos, la cual según el alcalde vendrán muchas mas inversiones, no solo en la logística necesaria para la seguridad, sino en inversión social a los sectores más vulnerables.