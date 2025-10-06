Neiva abre inscripciones escolares y fortalece atención a primera infancia para el 2026

Neiva

El municipio de Neiva, a través de la Secretaría de Educación, inició la estrategia de matrículas para el año 2026 en todas las instituciones educativas oficiales. Desde el 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2025, los padres de familia pueden inscribir a los nuevos estudiantes. Las matrículas para antiguos y nuevos alumnos comenzarán oficialmente a partir del primero de diciembre del mismo año.

La administración municipal busca mantener una cobertura cercana a los 49.000 cupos escolares, invitando a los padres a asegurar la continuidad académica de sus hijos. Este proceso forma parte del compromiso institucional por garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo además los mecanismos de acceso oportuno en todas las comunas y corregimientos.

Amelia Monroy, de alcaldía de Neiva, afirmo que “Actualmente, el municipio cuenta con 26 instituciones educativas focalizadas en la estrategia de primera infancia, con 34 aulas habilitadas y el mismo número de docentes asignados por el Ministerio de Educación mediante planta temporal. La Secretaría gestiona la legalización de estos cargos y ha solicitado apoyo adicional para incorporar a 15 instituciones más interesadas en recibir niños y niñas entre los tres y cinco años, consolidando así una educación más inclusiva desde la primera etapa de vida”.

Durante el reciente encuentro de secretarios de Educación de la región andina, el Ministerio de Educación reiteró el reto de iniciar la formación desde los tres años de edad. Esta estrategia promueve experiencias de juego, exploración y socialización en los niveles de prejardín, jardín y transición, marcando una diferencia significativa en el desarrollo infantil. Neiva se sumó a este objetivo desde 2024 y ha fortalecido su implementación en el presente año.