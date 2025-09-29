Así quedó el Calendario Lunar de OCTUBRE 2025: ¿cómo se verá la Luna en los próximos 30 días?

La Luna pasa por diferentes fases a lo largo de cada mes debido a la posición en la que se encuentra el Sol. Esto hace que la luz del astro se proyecte sobre la Tierra de forma parcial o total. A este fenómeno se le conoce como lunación, el cual tiene una duración de 29,53 días.

En total, la Luna realiza trece recorridos alrededor de la Tierra durante el año. En cada uno de ellos tarda 28 días. Sin embargo, el planeta avanza en su recorrido solar, por lo que se añade un día y medio para conformar los meses lunares.

Durante los 29,53 días que componen la lunación, el astro pasa por cuatro fases conocidas por el brillo que adquiere al verlo desde la Tierra. Estas son.

Luna llena: La Luna se ve completamente iluminada.

La Luna se ve completamente iluminada. Cuarto menguante: La porción visible de la Luna disminuye.

La porción visible de la Luna disminuye. Luna nueva: La Luna no es visible.

La Luna no es visible. Cuarto creciente: La porción visible de la Luna aumenta.

¿En qué días de octubre se presentarán las fases de la Luna?

Para octubre de 2025, se presentará un nuevo período de lunación en el que los interesados podrán ver la Luna de formas distintas en ciertos días del mes. Estos son:

Luna llena: 7 de octubre

7 de octubre Cuarto menguante: 13 de octubre

13 de octubre Luna nueva: 21 de octubre

21 de octubre Cuarto creciente: 29 de octubre.

¿Qué actividades se realizan en el calendario lunar?

El calendario lunar puede ser decisivo para emprender diferentes actividades como la agricultura, pues quienes se dedican a ella pueden identificar los mejores momentos para sembrar sus cosechas a partir de la posición de la Luna. También es usado en culturas como el islamismo, ya que este les ayuda a establecer las fechas en las que se llevan a cabo varias celebraciones importantes.

Algunas de ellas son el Ramadán, el Eid al-Firt y el Eid al-Adha. Las dos últimas sirven para marcar las fiestas del fin del Ayuno y del Sacrificio, respectivamente. Asimismo, el calendario lunar sirve de referencia para marcar el inicio del Año Nuevo en otras culturas como la judía, la coreana o la vietnamita.

¿Cuándo es el mejor momento para cortar el cabello en octubre de 2025?

Para muchas mujeres, el calendario lunar también ayuda a determinar cuál es el mejor momento para cortarse el cabello o también para depilarse. Esto se debe a que cada una de las fases de la Luna marca algo particular.

Luna llena: Favorece la fortaleza capilar.

Favorece la fortaleza capilar. Cuarto menguante: Ralentiza el crecimiento.

Ralentiza el crecimiento. Luna nueva: Hay una mayor fragilidad.

Hay una mayor fragilidad. Cuarto creciente: Se acelera el crecimiento del cabello.

En ese orden de ideas, los días 15, 18 y 22 de octubre son los más adecuados para fortalecer el cabello y lograr una melena que tenga fuerza y volumen. Mientras que el corte se puede llevar a cabo desde el 5 hasta el 7 de octubre en cualquier momento del día, ya que coincide con la llegada de la Luna llena. También es recomendado hacerlo entre el 12 y el 14 de octubre si no busca un crecimiento acelerado.