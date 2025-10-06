Listo el aval fiscal para desarrollar proyecto ‘Vías para la Paz’ durante 2025-2036

El Instituto Nacional de Vías, Invias, obtuvo la aprobación de recursos por 15 billones de pesos para la realización de 13 proyectos que incluyen 20 ejes viales del programa ‘Vías para la Paz’, estos serán financiados y realizados durante 2026-2035. Desde el INVIAS, dicen que estos proyectos mejorarán las condiciones de movilidad de miles de colombianos, reducirán los costos de operación vehicular y disminuirán los tiempos de viaje.

Los proyectos que se realizarán son:

Quibdó - Medellín

Pasto – Estanquillo

Ruta del Arroz: San Marcos – Ayapel

San Francisco – Mocoa

Puentes Nacionales (La Doctrina)

Necoclí – Arboletes

Legía – Saravena

Candelaria – La Plata – Laberinto

Vía al Mar Cauca

Transversal Catatumbo

Santa Lucía – Moñitos – Puerto Escondido

Vía a El Aro

Arauquita – Saravena

Mompox – Pinillos

Convención – La Mata

Vías del Guavio

“El Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte prioriza una serie de corredores viales de la red primaria y regional que conforman el programa Vías para la Paz y que requieren su intervención para mejorar la movilidad y conectividad de las regiones y sus habitantes”, agregó el director General (e) del Invías, Jhon Jairo González.