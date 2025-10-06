Liberan a conductor cucuteño que había sido retenido en Venezuela. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Después de más de un mes de incertidumbre, finalmente recuperó la libertad Jaime Alexander Peña, un conductor cucuteño que había sido retenido por las autoridades venezolanas mientras realizaba un servicio de transporte hacia el vecino país.

El hecho ocurrió cuando Peña trasladaba a unos clientes que, según versiones iniciales, fueron capturados por las autoridades en territorio venezolano. En medio de ese procedimiento, el conductor también fue detenido y permaneció bajo custodia mientras se adelantaban las investigaciones.

Durante todo este tiempo, sus familiares en Cúcuta no dejaron de insistir ante las autoridades colombianas y de frontera para conocer su paradero y lograr su regreso. Este fin de semana, finalmente se confirmó su liberación en el municipio de San Cristóbal, estado Táchira.

El reencuentro con sus seres queridos se produjo sobre el puente internacional Atanasio Girardot, donde entre abrazos y lágrimas celebraron su regreso a casa después de semanas de angustia.