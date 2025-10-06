Las abejas juegan un papel clave en la agricultura colombiana

Las abejas son una especie que juega un rol de vital importancia para la agricultura, gracias a su labor polinizadores, se han convertido en uno de los pilares de la seguridad alimentaria en Colombia y en el mundo.

De acuerdo con información compartida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el país se producen en promedio 4.650 toneladas de miel al año, lo que genera miles de empleos.

Es en este contexto que, con el propósito de fortalecer la relación entre apicultores y agricultores, la Cámara Procultivos de la ANDI en alianza con el Instituto, asociaciones de apicultores y alcaldías locales, desarrolló una serie de encuentros interinstitucionales en los municipios de Viterbo, Manizales, Filadelfia y Manzanares, en el marco de la estrategia nacional de Reforma Agraria.

Los talleres, titulados “Alianza entre apicultores y agricultores”, contaron con la participación de más de 230 personas, incluyendo productores y profesionales del sector. Dentro del portafolio de actividades se encuentran la capacitación técnica para mejorar la coordinación entre actores rurales y reducir la mortalidad de abejas en el departamento, formación en Buenas Prácticas Apícolas (BPAP), vigilancia epidemiológica y estrategias para garantizar la inocuidad de los productos.

El ICA orientó las jornadas conforme a lo establecido en la Ley 2193 de 2022, que regula la protección de las abejas y promueve prácticas sostenibles en la producción apícola. Es importante resaltar que, en el departamento de Caldas, el censo apícola más reciente 2023-2024 reporta 239 apicultores, 310 apiarios y más de 2.100 colmenas.