Lanzaron una granada al interior de la cárcel de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Alejandro Durán, representante del sindicato del INPEC en Ibagué, confirmó que fue lanzada una granada desde el exterior del centro de reclusión.

“Amanecimos con una granada en la Guayana por el lado del barrio Villas de Gualará que fue lanzada en horas de la noche, menos mal no hizo explosión y se encuentra el grupo antiexplosivos de la Policía tomando medidas contra este artefacto”, dijo Duran.

El dirigente sindical a la vez reveló que el pasado 26 de septiembre hombres armados dispararon contra la puerta de información e ingreso al centro de reclusión ubicado en el barrio Picaleña comuna 9 de Ibagué.

“A nivel nacional se han venido presentado una serie de acciones de parte de los grupos delincuenciales que se encuentran dentro de los establecimientos carcelarios en contra de los funcionarios del INPEC”, resaltó.

Durán recordó los hechos que se registraron el pasado fin de semana en varias regiones en los que incluso trabajadores del Instituto Penitenciario y Carcelario perdieron la vida.

“Pedimos al Gobierno Nacional, departamental y municipal una colaboración con el tema de seguridad y de inteligencia para evitar que se siguen presentando estos actos de delictivos y la muerte de más compañeros”, mencionó.

Finalmente, dijo que, se solicita de inmediato el anillo de seguridad como lo ordena la norma de la Policía y el Ejército en los perímetros del establecimiento carcelarios “No queremos más hechos que lamentar, queremos que se nos garantice el derecho a la vida, el cual está siendo vulnerado, mientras no hay medidas por parte de la dirección general”.