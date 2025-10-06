La tradición boyacense y la transformación de sus sabores en Marquesa

Liderada por los chefs María Paula Cely y Sergio Muñoz llega a Bogotá una propuesta culinaria, donde los sabores se transforman para realzar los platos boyacenses y las regiones en general. Se trata de Marquesa, un restaurante que proviene desde Tunja, Boyacá, atraído por la diversidad y dinamismo de su escena gastronómica de la capital colombiana.

Marquesa nació en 2022 con el propósito de rendir homenaje a la riqueza cultural y culinaria de Colombia, su concepto de hospitalidad integral busca ser un espacio en el que los sabores locales se transforman en experiencias y donde la mesa se convierte en un lugar de encuentro, “queríamos crear un concepto que no solo ofreciera comida, sino que celebrara el arte, la cultura y la buena mesa” comenta María Paula Cely propietaria y chef creativa Marquesa.

Al llegar a Bogotá, el restaurante propone una transformación de platos tradicionales para levarlos a otro nivel. Reinterpreta los sabores con creatividad y un lenguaje contemporáneo. Su carta incluye platos insignia que han marcado la identidad del restaurante, como las “Morcillas del Marqués” acompañadas de gastrique de uchuva y mayo de cilantro, las “Papas reventadas” con guiso criollo, alioli, trufa blanca y mermelada de piña, el “Pollito frito” marinado en cerveza y naranja, o el “Secreto ibérico” con puré de criollas y queso azul, se puede acompañar de un delicioso jugo de queso con bocadillo.

Tras su consolidación en Tunja, Marquesa decidió dar el salto a Bogotá, atraído por la diversidad y dinamismo de su escena gastronómica. “La capital nos ofrece el escenario perfecto para consolidar nuestro concepto y evolucionar. Queremos llegar a un público que valora la innovación, pero que también busca autenticidad y calidez”, explica el chef ejecutivo Sergio Muñoz, quien lidera la cocina.

Desde que sale de la cocina se siente el olor de los platos, además sus postres con sello propio como el “Flan de arequipe con crema de quesos y granita de pasifloras”, es un homenaje a los sabores cercanos llevado a un nivel de sofisticación inesperado. Los ingredientes provienen en su mayoría de productores locales, garantizando frescura, trazabilidad y apoyo a comunidades agrícolas. Provenientes de alianzas con criaderos responsables de cordero en Subachoque, cultivadores de setas del altiplano cundiboyacense y pequeños productores de lácteos de Boyacá.

El nuevo espacio en la parte alta de Chapinero en Bogotá ofrece un ambiente cálido, relajado y diseñado para compartir sin prisa, mezclando sencillez y carácter, en un escenario pensado para disfrutar tanto en familia como en encuentros sibaritas. Más información en @marquesarestaurant.