La magia de Avatar cobra vida en el Movistar Arena de Bogotá

El mundo de Pandora cobrará vida en una bella experiencia: “Avatar, Live In Concert”, que llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá el 28 de marzo de 2026, en una cita que promete transportar a los asistentes a una travesía audiovisual inolvidable. Con la proyección de la película de James Cameron en pantalla gigante y la interpretación en vivo de su banda sonora por la Film Music Orchestra, este espectáculo fusiona la magia del cine con la fuerza de la música en directo, ofreciendo al público la oportunidad de sumergirse en el universo de “Avatar”.

Estrenada en 2009, “Avatar” se convirtió en un fenómeno global que revolucionó el cine con sus efectos visuales y narrativa innovadora, alcanzando la cifra de 2.9 billones de dólares en taquilla y consolidándose como la película más taquillera de todos los tiempos. Su secuela, “Avatar: The Way of Water” del 2022, sumó más de 2.3 billones, reafirmando el impacto de esta saga que sigue marcando generaciones. En poco se estrena la tercera parte, “Avatar: Fuego y Cenizas”.

Cortesía: Breakfast Live - “Avatar” con Film Music Orchestra. Ampliar

Las partituras originales fueron creadas por James Horner, colaborador de Cameron en “Aliens” (1986) y “Titanic” (1997). Tras su fallecimiento en 2015, Simon Franglen tomó la batuta para componer la música de “Avatar: The Way of Water”, aportando nuevas dimensiones emocionales sin perder la esencia épica del universo Pandora. “No hay nada como escuchar una orquesta tocar tu música en vivo junto a la película. Es un privilegio llevar la música de ‘Avatar’ al escenario para que todos puedan sentir la misma emoción que vivimos en el estudio de grabación”. Afirmó Franglen (productor y compositor).

La Film Music Orchestra (FILMO) será la encargada de dar vida a la aclamada banda sonora de “Avatar” en este espectáculo sin precedentes. Reconocida por su excelencia en la interpretación de partituras cinematográficas, FILMO ofrecerá una experiencia sonora única que acompañará cada escena de la película.