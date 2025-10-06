IDEAM Pronóstico del Clima, 06 de octubre al 10 de octubre: ¿Se mantendrán las lluvias en el país?

Durante la semana, el IDEAM anunció que se esperan lluvias persistentes y de variada intensidad en las regiones Pacífica, Caribe y Andina (particularmente en el centro y norte de esta). En contraste, en las regiones de la Orinoquia y la Amazonia se presentarán días lluviosos alternados con jornadas relativamente secas. Según el pronóstico, el jueves será el día con mayores precipitaciones en el país.

Por su parte, en la capital del país, se prevén días entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales. Los días: lunes y miércoles tendrán menor probabilidad de lluvia, mientras que el martes, jueves y viernes se caracterizarán por precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 10 °C como mínima y los 21 °C como máxima.

Lunes 06 de octubre:

Finalizando la tarde, se prevén lluvias de variada intensidad en sectores de los departamentos de Amazonas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, sur de La Guajira, norte de Cesar, así como en zonas dispersas de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, norte de Boyacá, Norte de Santander y Huila. Así mismo, se esperan precipitaciones puntuales en Arauca, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se podrían presentar algunas lluvias ocasionales.

Martes 07 de octubre:

Las precipitaciones se intensificarán en las regiones Pacífica y Caribe, mientras que continuarán con intensidad moderada en las regiones Andina y Orinoquia, y disminuirán en la Amazonia. Las lluvias más fuertes, acompañadas de descargas eléctricas ocasionales, se esperan en los departamentos de: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira, además de sectores dispersos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Meta y Casanare. Se pronostican, lluvias ocasionales de menor intensidad en Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Huila, Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo y algunos sectores del Amazonas. Hacía el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado y tiempo mayormente seco.

Miércoles 08 de octubre:

A mitad de semana, se prevé una intensificación de las lluvias en algunos sectores de las regiones Pacífica, Caribe y Amazonia. Para las regiones Caribe, Andina y Orinoquia se mantendrán lluvias moderadas durante el día. Algunas precipitaciones intensas, acompañadas de actividad eléctrica, son probables y se esperan en sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cesar, Bolívar, Vaupés y Amazonas.

Lluvias moderadas podrían presentarse en Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, centro de Tolima, centro y oriente de Arauca, norte de Vichada, y en sectores dispersos de Caquetá y Putumayo. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables chubascos ocasionales al sur de la zona marítima

Jueves 09 de octubre

El cuarto día de la semana laboral, se proyecta como el día más lluvioso de la semana, el cual presentará abundantes precipitaciones con descargas eléctricas en toda la región Pacífica y en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina, así como en zonas dispersas de la Orinoquia y la Amazonia. Lluvias fuertes se prevén en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Boyacá, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y sectores dispersos de Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse lluvias ocasionales con cielo parcial a mayormente nublado, así como se ve en el mapa.

Viernes 10 de octubre:

Finalizando la semana laboral, se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias en amplios sectores del centro y sur del país, aunque continuarán las precipitaciones en el occidente y norte. Las lluvias más intensas se esperan en Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Antioquia, Santander y Norte de Santander. También podrían presentarse lluvias con tormentas eléctricas ocasionales en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Atlántico, Sucre, Caldas, Risaralda, Quindío, zonas dispersas de Tolima, norte de Boyacá, norte y occidente de Cundinamarca, centro de Meta y Casanare, así como en sectores aislados de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento en la nubosidad, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales.

Recomendaciones: